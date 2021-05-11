Глава SOCAR примет участие в нефтегазовом форуме в Ашхабаде

Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана, приуроченный к 30-й годовщине независимости страны, пройдет 12-13 мая 2021 года в Ашхабаде, сообщается в пресс-релизе компании "Туркмен Форум" - соорганизатора предстоящего мероприятия.
Организаторами выступают Государственные концерны "Туркменгаз" и "Туркменнефть", Государственная корпорация "Туркменгеология", а также Министерство финансов и экономики Туркменистана в партнерстве с ХО "Туркмен Форум" при поддержке британской компании GaffneyCline.
Бизнес-форум проводится с целью привлечения инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана, развития сотрудничества между государственными организациями Туркменистана и международными партнерами. В Форуме примут участие около 500 участников из 42 стран, представляющих более 160 международных нефтегазовых и инвестиционных компаний, а также ведущие эксперты крупных международных структур и финансовых институтов, включая Всемирный банк, Азиатский банк развития, ЭСКАТО, Международный энергетический форум, Исполком СНГ, Глобальный газовый центр, Форум стран-экспортеров газа и многие другие.
В работе Форума примет личное участие делегация высокого уровня из Азербайджана, в том числе президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и заместитель министра экономики страны Ровшан Наджаф.
В ходе мероприятия будет представлен обзор инвестиционных возможностей Туркменистана в нефтегазовой сфере, последних нефтехимических проектов и проектных возможностей. Ведущие мировые нефтегазовые компании поделятся своим видением и опытом. На пленарном заседании, посвященном теме "Глобальныe тенденции развития энергетических рынков и перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества", выступят министр финансов и экономики Туркменистана Мухамметгельды Сердаров, торговый представитель премьер-министра Великобритании в Туркменистане Баронесса Николсон Уинтерборнская, генеральный секретарь Международного энергетического форума (МЭФ) Джозеф Мак-Монигл, Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) Армида Салсиа Алисджахбана.
Также в рамках Форума будут обсуждаться роль финансовых институтов в поддержке глобальной энергетической повестки дня; трубопроводные проекты как движущая сила перехода к низкоуглеродистому будущему; шельфовые месторождения Каспийского моря: опыт освоения и новые инвестиционные возможности; инвестиционные проекты в монетизации углеводородов - взгляд в будущее.
В рамках Форума состоится также церемония подписания важных контрактов и меморандумов. В связи с ограничениями на международные поездки, Форум будет также представлен в онлайн-формате, что предоставит иностранным партнёрам доступ ко всем сессиям, а также к проведению встреч с руководством нефтегазового и финансово-экономического комплексов Туркменистана, отмечается в пресс-релизе.
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