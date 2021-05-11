Цены на нефть перешли к росту, Brent подорожала до $68,49 за баррель

Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе торгов во вторник, развернувшись вверх на фоне сохранения ОПЕК прогнозов мирового спроса на нефть в текущем году.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:20 во вторник составляет $68,49 за баррель, что на $0,17 (0,25%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65,11 за баррель, что на $0,19 (0,29%) выше итогового значения предыдущей сессии.
ОПЕК сохранила оценку мирового потребления жидких углеводородов в 2020 году и прогноз на 2021 год по сравнению со своим предыдущим ежемесячным отчетом.
Как говорится в свежем отчете, опубликованном во вторник, в 2020 году спрос на нефть упал на 9,5 млн баррелей в сутки (б/с) к 2019 году - до 90,5 млн б/с, а в 2021 году он, как ожидается, вырастет на 6 млн б/с - до 96,5 млн б/с.
Более медленное, чем предполагалось, восстановление спроса в странах ОЭСР, расположенных в Америке, в первом квартале 2021 года, а также возобновление роста числа заболеваний COVID-19 в Индии и Бразилии привели к снижению оценок на первое полугодие, но позитивные данные по спросу на топливо в США, ускорение программ по вакцинации во многих регионах дают надежду на оптимизм во втором полугодии.
Ранее в ходе торгов как Brent, так и WTI теряли в цене более 1%, чему способствовали ожидания возобновления работы системы трубопроводов Colonial Pipeline Co.
Colonial, которая была вынуждена приостановить операции в минувшую пятницу из-за хакерской атаки, сообщила в понедельник, что рассчитывает восстановить основную часть операций до конца текущей недели.
Система трубопроводов Colonial является основным источником поставок бензина, дизельного и авиационного топлива на восточное побережье США. Пропускная способность трубопроводов, идущих из Хьюстона до Северной Каролины, составляет порядка 2,5 млн баррелей в сутки (б/с), до Нью-Йорка - 900 тыс. б/с.
Поскольку решение проблем в работе трубопровода ожидается в ближайшее время, кибератака теперь рассматривается как небольшой дисбаланс на рынке, отмечает аналитик Rystad Energy Луиз Диксон.
"Ожидается, что эксплуатация в основном будет восстановлена к концу этой недели, поэтому трейдеры исключили вчерашние ценовые надбавки, осознав, что коммерческих запасов бензина достаточно, чтобы пережить ожидающийся период кризиса", - говорит она.
В то же время, по словам Диксон, инцидент вызывает опасения относительно повторения таких хакерских атак в будущем.
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