Израильские военные уничтожили 13-этажный жилой дом в секторе Газа

Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по 13-этажному жилому дому в городе Газа, в результате чего постройка полностью обрушилась, сообщает The Times of Israel.

В сообщении указывается, что в здание попала ракета. До нанесения удара военные по разным каналам предупреждали жителей дома, что им следует покинуть жилище. Затем они поразили крышу дома ракетой малой мощности: это было своеобразным последним предупреждением: эта ракета не нанесла существенного ущерба и лишь предупредила жителей, что нужно держаться от здания подальше. Вскоре после этого здание поразила уже ракета большей мощности.

Пока неясно, по какой причине израильская армия нанесла такой удар, отмечает газета.

В соцсетях опубликованы видеоролики, на которых видно, как сразу после попадания ракеты здание полностью обрушивается. Палестинские очевидцы при этом кричат "Аллах велик".

Армия обороны Израиля в настоящее время проводит операцию по нанесению ударов по боевикам движения ХАМАС в секторе Газа. Израильская сторона предпринимает такие действия в ответ на организованные ХАМАС ракетные обстрелы юга Израиля.