Большинство автомобилей Toyota в США останутся бензиновыми к 2030г

Японская Toyota Motor Corp. ожидает, что большинство ее автомобилей на американском рынке по-прежнему будут использовать бензиновый двигатель через десять лет, поскольку машины полностью на электрическом двигателе уступают им по стоимости и удобству.
Компания подтвердила свою приверженность гибридным автомобилям. Toyota первой в мире использовала эту технологию, при которой машины работают на бензине, но также имеют электродвигатель, повышающий топливную экономичность, сообщает The Wall Street Journal.
Toyota прогнозирует, что к 2030 году чуть более половины ее продаж в Северной Америке будет приходиться на гибридные автомобили, в то время как около 30% - на машины с традиционными двигателями. Оставшуюся часть составят электромобили.
Японская компания ожидает, что ее продажи в целом по миру в 2030 году составят порядка 8 млн машин.
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