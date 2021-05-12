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Транспорт и связь 12.05.2021 23:04

Большинство автомобилей Toyota в США останутся бензиновыми к 2030г

Японская Toyota Motor Corp. ожидает, что большинство ее автомобилей на американском рынке по-прежнему будут использовать бензиновый двигатель через десять лет, поскольку машины полностью на электрическом двигателе уступают им по стоимости и удобству.

Компания подтвердила свою приверженность гибридным автомобилям. Toyota первой в мире использовала эту технологию, при которой машины работают на бензине, но также имеют электродвигатель, повышающий топливную экономичность, сообщает The Wall Street Journal.

Toyota прогнозирует, что к 2030 году чуть более половины ее продаж в Северной Америке будет приходиться на гибридные автомобили, в то время как около 30% - на машины с традиционными двигателями. Оставшуюся часть составят электромобили.

Японская компания ожидает, что ее продажи в целом по миру в 2030 году составят порядка 8 млн машин.

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Тэги: США, TOYOTA, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]