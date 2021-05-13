Более 80 палестинцев из сектора Газа погибли от ударов армии обороны Израиля

C начала обострения ситуации вокруг сектора Газа погибли 83 палестинца, 487 пострадали, сообщает в четверг издание Times of Israel со ссылкой на департамент здравоохранения Газы.
По данным департамента, среди погибших 17 детей.
Как сообщает в свою очередь минобороны Израиля, десятки убитых - палестинские боевики. Некоторые палестинцы погибли по причине промаха при запуске ракет с территории Газы, которые не достигли Израиля.
Накануне Times of Israel сообщало, что жертвами ракетных обстрелов, предпринимаемых с территории сектора Газа, стали шестеро израильтян.
Бойцы палестинских группировок в секторе Газа в ночь на четверг после паузы в несколько часов возобновили ракетные обстрелы Израиля, сообщают израильские СМИ.
Сирены воздушной тревоги были слышны в городах на юге и в центральной части Израиля. В частности, об опасности предупреждали жителей Тель-Авива и окрестных населённых пунктов.
Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов.
Изначально боевики в секторе Газа начали ракетные обстрелы, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме. Ситуация в регионе осложнилась на фоне решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.
Алиев и Токаев договорились о мерах для реализации совместных проектов в ключевых сферах экономики
Президент Алиев посетил мечеть Йухары Говхерага в Шуше
Министры обороны России и Армении обсудили обстановку в Карабахе
SOCAR готова предоставить Туркмении мощности БТД и "Южного газового коридора" для экспорта нефти и газа
Дефицит бюджета США за 7 месяцев фингода вырос на 30%, до рекордных $1,9 трлн
Франция выступает за сохранение транзита газа через Украину - министр экономики
В штате Огайо разыграют пять призов по $1 млн для жителей, привитых от коронавируса
Япония планирует вакцинировать от COVID-19 своих спортсменов-участников Олимпиады до конца июня
Крупнейший бриллиант из РФ ушел с молотка в Швейцарии за $14,1 млн
В Нахчыване будет создан Центр DOST - президент Алиев
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
ВТБ (Азербайджан) бесплатно предоставит пакет базовых услуг безработным
Дается старт первой национальной премии «CEO Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Агония «Третьей» Республики Армения
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк