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Дальнее зарубежье 16.05.2021 18:50

Палестинцы из Газы достигли беспрецедентно высокой интенсивности ракетных обстрелов - израильский военачальник

Палестинская группировка ХАМАС в течение нынешнего конфликта с Израилем добилась рекордно высокой интенсивности ракетных обстрелов израильской территории, сообщают европейские СМИ со ссылкой на израильского армейского генерала Ори Гордина.

Он пояснил, что ни в одном конфликте до сих пор территория страны не подвергалась столь серьезным обстрелам ракетами.

С понедельника из сектора Газа по Израилю запустили около 3 тыс. ракет. Темп запусков - выше, чем, к примеру, в ходе конфликтов 2006 и 2019 годов.

Так, в 2019 году из сектора Газа за три дня запустили 570 ракет. В 2006 году во время конфликта Израиля с ливанской группировкой "Хезболла" по израильской территории запустили 4,5 тыс. ракет за 19 дней.

"Я согласен. Такова моя оценка", - сказал генерал, отвечая на вопрос, являются ли обстрелы последних дней самыми интенсивными, с которыми пришлось столкнуться Израилю.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ОБСТРЕЛЫ, ИНТЕНСИВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]