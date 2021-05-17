Кремлю пока нечего сообщить о дате и месте саммита РФ-США - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию СМИ, что местом возможной встречи президента России Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена может стать Швейцария.

"Пока нам нечего сообщить по этой теме", - сказал Песков "Интерфаксу", комментируя соответствующие сообщения СМИ и отвечая на вопрос, есть ли подвижки в согласовании места и даты саммита.