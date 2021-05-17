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Регион 17.05.2021 19:20

Кремлю пока нечего сообщить о дате и месте саммита РФ-США - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию СМИ, что местом возможной встречи президента России Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена может стать Швейцария.

"Пока нам нечего сообщить по этой теме", - сказал Песков "Интерфаксу", комментируя соответствующие сообщения СМИ и отвечая на вопрос, есть ли подвижки в согласовании места и даты саммита.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]