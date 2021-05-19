Госбюджет Азербайджана в январе-апреле исполнен с профицитом в 2,8% ВВП

Профицит госбюджета Азербайджана за январь-апрель 2021 года составил 706,6 млн манатов или 2,8% ВВП за отчетный период, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Согласно оперативным данным Минфина, за отчетный период доходы госбюджета составили 8 млрд 234,3 млн манатов (спад по сравнению с показателем января-апреля прошлого года на 14%), расходы – 7 млрд 527,7 млн манатов (рост на 3,6%).
Номинальный объем ВВП Азербайджана за январь-апрель составил 25 млрд 78,6 млн манатов.
Прогноз по доходам госбюджета на 2021 год составляет 25 млрд 427 млн манатов, расходам - 28 млрд 543 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2021 год прогнозируется на уровне 3 млрд 116 млн манатов или 4,1% ВВП.
Б.Рустамбеков
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