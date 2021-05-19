Продажи автомобилей в ЕС в апреле выросли более чем в три раза, с начала года - на 24,4%

Продажи автомобилей в Европейском союзе в апреле 2021 года подскочили на 218,6% в годовом выражении, что обусловлено низкой сравнительной базой прошлого года, когда в регионе были введены карантинные меры в связи с распространением COVID-19.
Согласно данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), число зарегистрированных в прошлом месяце новых автомобилей в странах ЕС (без учета Мальты, статистика по которой отсутствует) составило 862,226 тыс. по сравнению с 270,651 тыс. в апреле 2020 года.
На многих авторынках региона темпы роста продаж выражались двух- или даже трехзначными числами, отмечается в сообщении ACEA. Среди крупнейших рынков региона продажи взлетели в Италии - на 3276,8%, в Испании - на 1787,9%. Рост продаж во Франции составил 568,8%, в Германии - 90%.
В январе-апреле совокупные продажи автомобилей в странах ЕС увеличились на 24,4%, до 3 млн 422,439 тыс. В том числе в Италии реализация машин подскочила на 68,4%, во Франции - на 51%. Также впервые с начала года зафиксирован рост продаж в Испании и Германии - на 18,8% и 7,8% соответственно.
Среди компаний наиболее существенный рост продаж в Европейском союзе в апреле был отмечен у Stellantis (объединенные Fiat Chrysler и PSA Group) - на 330%, а также Jaguar Land Rover (входит в состав индийской Tata Motors) - на 618,2%.
Реализация автомобилей германской группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в минувшем месяце увеличилась на 195%, BMW - на 161,6%, Daimler - на 223,7%.
Продажи французской группы Renault выросли на 184,5%, в том числе машин Lada - на 25,9%.
Японские Toyota и Nissan увеличили продажи соответственно на 244% и на 277,6%, южнокорейская Hyundai - на 266,2%, американская Ford - на 159,6%.
Число зарегистрированных новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания, покинувшая Европейский союз 31 января 2020 года) в апреле выросло на 255,9%, до 1 млн 39,81 тыс. С начала текущего года продажи повысились на 23,1%, до 4 млн 120,443 тыс. автомобилей.
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