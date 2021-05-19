SOCAR в январе-апреле сократила производство автобензина на 10%, дизеля - увеличила на 6%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-апреле 2021 года по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года сократилось в денежном выражении на 1,4% - до 1 млрд 198,8 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Согласно данным статистики, в январе-апреле 2021 года рост зафиксирован в производстве прямогонного бензина (нафты) на 35% - до 137,2 тыс. тонн, дизельного топлива – на 6% - до 776,8 тыс. тонн, смазочных масел – в 1,9 раза – до 17,6 тыс. тонн, нефтяного кокса – на 13,8% - до 87,5 тыс. тонн.
Автомобильного бензина в отчетный период произведено в объеме 365,5 тыс. тонн (спад на 10%), авиакеросина – 148,7 тыс. (спад на 20,3%), топочного мазута – 21,3 тыс. тонн (спад на 27,1%), нефтяного битума – 67,6 тыс. тонн (спад на 14,8%).
По состоянию на 1 мая 2021 года в виде запасов готовой продукции на складах Бакинского НПЗ (БНПЗ) имеется: автобензина – 59,5 тыс. тонн, нафты – 1,4 тыс. тонн, авиакеросина – 42,2 тыс. тонн, дизтоплива – 81,8 тыс. тонн, топочного мазута –10,1 тыс. тонн, смазочных масел – 5,6 тыс. тонн, нефтяного битума – 13,7 тыс. тонн, нефтяного кокса – 4,8 тыс. тонн.
В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева (входит в структуру компании SOCAR).
Н.Аббасова
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