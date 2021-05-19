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ТЭК 19.05.2021 18:15

SOCAR в январе-апреле сократила производство автобензина на 10%, дизеля - увеличила на 6%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-апреле 2021 года по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года сократилось в денежном выражении на 1,4% - до 1 млрд 198,8 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, в январе-апреле 2021 года рост зафиксирован в производстве прямогонного бензина (нафты) на 35% - до 137,2 тыс. тонн, дизельного топлива – на 6% - до 776,8 тыс. тонн, смазочных масел – в 1,9 раза – до 17,6 тыс. тонн, нефтяного кокса – на 13,8% - до 87,5 тыс. тонн.

Автомобильного бензина в отчетный период произведено в объеме 365,5 тыс. тонн (спад на 10%), авиакеросина – 148,7 тыс. (спад на 20,3%), топочного мазута – 21,3 тыс. тонн (спад на 27,1%), нефтяного битума – 67,6 тыс. тонн (спад на 14,8%).

По состоянию на 1 мая 2021 года в виде запасов готовой продукции на складах Бакинского НПЗ (БНПЗ) имеется: автобензина – 59,5 тыс. тонн, нафты – 1,4 тыс. тонн, авиакеросина – 42,2 тыс. тонн, дизтоплива – 81,8 тыс. тонн, топочного мазута –10,1 тыс. тонн, смазочных масел – 5,6 тыс. тонн, нефтяного битума – 13,7 тыс. тонн, нефтяного кокса – 4,8 тыс. тонн.

В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева (входит в структуру компании SOCAR).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЕПРОДУКТЫ, ПРОИЗВОДСТВО


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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