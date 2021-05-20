Карабахский конфликт завершен, настало время думать о будущем - президент Азербайджана

Нагорно-карабахский конфликт завершен, сейчас настало время думать о будущем, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Вторая Карабахская война радикально изменила ситуацию в регионе. Мы не сотрудничали с Арменией, потому что она оккупировала наши территории. Сегодня в Армении понимают, что сделали ошибку (оккупировав территорию Азербайджана -ИФ). Нагорно-карабахский конфликт завершен и сейчас настало время думать о будущем", - сказал Алиев в четверг в ходе дискуссий в видеоформате на тему "Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества".

Х.Насирзаде