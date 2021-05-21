Президент Армении представил свои замечания Пашиняну по вопросу делимитации границы с Азербайджаном

Президент Армении Армен Саркисян и и.о. премьер-министра Никол Пашинян встретились в пятницу в Ереване для обсуждения обстановки на армяно-азербайджанской границе и возможности начала процесса ее демаркации и делимитации.

"Было подчеркнуто, что лишь в случае удовлетворения требования Армении (о выводе азербайджанских войск с армянской территории - ИФ) будут созданы необходимые условия для начала соответствующих обсуждений. Президент Армении представил свои замечания", - сообщает президентская пресс-служба по итогам этой встречи.

В минувший четверг Пашинян заявил о своей готовности подписать некий документ с Азербайджаном, содержание которого раскрывать отказался.