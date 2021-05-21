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Регион 21.05.2021 13:49

Президент Армении представил свои замечания Пашиняну по вопросу делимитации границы с Азербайджаном

Президент Армении Армен Саркисян и и.о. премьер-министра Никол Пашинян встретились в пятницу в Ереване для обсуждения обстановки на армяно-азербайджанской границе и возможности начала процесса ее демаркации и делимитации.

"Было подчеркнуто, что лишь в случае удовлетворения требования Армении (о выводе азербайджанских войск с армянской территории - ИФ) будут созданы необходимые условия для начала соответствующих обсуждений. Президент Армении представил свои замечания", - сообщает президентская пресс-служба по итогам этой встречи.

В минувший четверг Пашинян заявил о своей готовности подписать некий документ с Азербайджаном, содержание которого раскрывать отказался.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АЗЕРБАЙДЖАН, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]