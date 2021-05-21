Япония, скорее всего, откажется от обязательства сдерживать свои военные расходы на уровне 1% от ВВП - российский эксперт

Идея главы японского военного ведомства Нобуо Киси отказаться от обязательства не повышать военные расходы за пределы 1% от ВВП лежит в русле курса нынешнего кабинета на преобразование Сил самообороны в полноценную армию, считает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

"Эти высказывания министра обороны Японии Киси, с одной стороны, не являются официальным заявлением, но, тем не менее, в полной мере отражают нынешний курс японского правительства на то, чтобы Силы самообороны получили статус полноценных вооруженных сил. Киси фактически начал кампанию по подготовке общественного мнения как в Японии, так и за ее пределами к возможному отказу Токио от обязательств сдерживать военные расходы", - сказал Кистанов в пятницу "Интерфаксу".

По оценке япониста, данная позиция вполне может быть реализована. "С одной стороны, это политическое заявление, определенный зондаж. Вместе с тем, есть прецедент, когда в Токио отказались от добровольно принятых на себя обязательств, например, по военному экспорту. В этом смысле устами Киси официальный Токио готовится сделать символический шаг - официально отказаться сдерживать свои военные расходы", - сказал собеседник агентства.

Киси продемонстрировал преемственность в отношении позиции своего старшего брата, бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который последовательно проводил курс на наращивание военного потенциала страны, считает аналитик.

"Киси фактически подтвердил, что нынешний кабинет продолжает курс правительства Синдзо Абэ, при котором управление Сил самообороны было переименовано в министерство обороны, а начальник этого управления, соответственно, получил министерский портфель. Получается определенное противоречие, поскольку в Японии уже есть министерство обороны, но армии официально не существует. Де-юре есть некая военизированная структура, которая фактически является полноценной армией", - сказал Кистанов.

"Абэ в течение восьми с половиной лет на посту премьер-министра последовательно проводил курс на наращивание военного потенциала. Его целью было внесение поправки в 9 статью японской конституции, провозглашающей отказ от права иметь сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы. При нем военные расходы ежегодно увеличивались", - отмечает японист.

Кистанов отметил, что добиться соответствующей поправки в Основной закон Абэ не успел, но этот курс поэтапно продолжает нынешнего премьер-министр Есихидэ Суга. "Он недавно добился принятия парламентом поправок в закон о проведении референдума, который требуется для изменений в статье 9. Сил в парламенте достаточно для решения о проведении референдума, но проблема в том, что результаты голосования могут быть нежелательными для нынешнего кабинета", - сказал он.

В целом высказывания нынешнего министра обороны Японии означают, что официальный Токио склоняется к более решительной и жесткой позиции, прежде всего, в отношении Пекина и Пхеньяна, отмечает Кистанов.

"В Японии активно ведется кампания, связанная с так называемой "китайской военной угрозой", а также с "угрозой" со стороны КНДР. И здесь заявления военного министра неслучайны. Киси имеет репутацию "ястреба", и по многим оценкам, будет занимать все более жесткую позицию по Китаю. У Киси к тому же очень хорошие личные связи с тайваньскими лидерами", - считает японист.

Что касается значимости военных расходов, то даже при нынешних ограничениях Япония по данной позиции входит в число стран с наиболее солидными военными бюджетами, отмечает эксперт.

"Несколько десятков лет назад Япония добровольно взяла на себя обязательство формировать военный бюджет на уровне не более 1% от ВВП. Следует понимать, что это был символический шаг, поскольку Япония по уровню ВВП занимает третье место в мире. Даже нынешний уровень военных расходов составляет ориентировочно до 50 млрд долларов в год", - сказал он.

Ряд СМИ сообщают, что министр обороны Нобуо Киси высказался за отказ от сдерживания расходов Японии на военные нужды. Данное добровольное обязательство было принято официальным Токио в 1976 году.