Глава МИД Беларуси расценивает реакцию Запада на инцидент с бортом Ryanair как спланированную провокацию

Белоруссия расценивает реакцию Запада на инцидент с бортом Ryanair как спланированную провокацию, заявил журналистам министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в понедельник.
"Не специалисты, а политические дяди и тети на Западе, обладающие властными рычагами, буквально в течение 10-15 минут после получения информации об инциденте с самолетом уже начали делать соответствующие политические заявления. Естественно, с обвинениями в адрес Беларуси. Это не может не настораживать. Мы рассматриваем это как спланированную провокацию, скоординированные действия. Естественно, мы будем отвечать на подобные вещи", - сказал Макей.
Он отметил, что Минск не заинтересован в нагнетании ситуации. "Много раз подчеркивалось, что Беларусь заинтересована в том, чтобы развивать нормальные отношения со всеми государствами. Но если нас будут подталкивать к подобного рода вещам, если о Беларусь и ее народ будут пытаться вытереть ноги, то такие действия не могут и не должны оставаться без ответа", - подчеркнул он.
Министр добавил, что Белоруссия заявила о готовности провести транспарентное, открытое расследование инцидента с самолетом Ryanair с участием международных экспертов. "На этом фоне делаются не просто политические обвиняющие заявления в адрес Беларуси, но и предпринимаются конкретные действия, провокации. Мы заявили, что мы готовы пригласить экспертов любых международных организаций. В первую очередь ICAO, IATA для проведения расследования, любых специалистов, экспертов, чтобы составить объективную картину произошедшего", - заявил министр.
По его словам, западные страны не запрашивали у Белоруссии информацию об инциденте с самолетом Ryanair.
"Мы готовы предоставить любые данные, связанные с этим инцидентом, с самолетом Ryanair, готовы транспарентно проводить расследование этого инцидента с участием, в том числе, соответствующих международных специалистов. Но ни одна страна ни Евросоюза, ни западная страна не запросила информацию на сей счет от белорусской стороны, насколько мне известно на данный момент", - заявил Макей.
Так он ответил на вопрос, запрашивали ли страны ЕС от Минска расшифровку или запись переговоров диспетчеров.
При этом, по словам министра, страны Запада уже успели сделать ряд политических заявлений с обвинениями и угрозами в адрес Белоруссии. "Вот это абсолютно недопустимо, это, что называется, новый "геополитический порядок действий", - считает Макей.
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