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Дальнее зарубежье 25.05.2021 19:41

Усиление санкций против РФ за «замороженные» конфликты больше не является действенным методом - Макрон

Принцип постоянного усиления санкций против России в ответ на "замороженные" конфликты больше не работает, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.

"В том, что касается России, усиление санкций в ответ на "замороженные" конфликты больше не является эффективной политикой", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Он отметил, что у политики санкций в отношении РФ действительно есть границы, которые пересечь невозможно. "А что тогда дальше? Вооруженный конфликт? Разрыв отношений", - задал вопрос президент Франции.

По словам Макрона, именно поэтому важно, чтобы глава европейской дипломатии Жозеп Боррель к июньскому саммиту ЕС подготовил доклад как раз о том, какие варианты политики в отношении России возможны.

Президент Франции согласился с журналистом, предположившим, что возможности для новых санкций против РФ на исходе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПРОБЛЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]