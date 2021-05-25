Байден рассчитывает обсудить на саммите с Путиным Украину, Беларусь и тему стратстабильности - Белый дом

Президент США Джо Байден рассчитывает обсудить на саммите с президентом России Владимиром Путиным проблемы, связанные с Украиной, Белоруссией, тему стратегической стабильности, сообщила во вторник на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы ожидаем, что они уделят много времени стратегической стабильности", - сказала она.

"Президент США также поднимет тему Украины, подчеркнув поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, он также планирует обсудить Белоруссию и передать нашу сильную обеспокоенность событиями там", - добавила Псаки.