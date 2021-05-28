В Агдаме создают Музей Победы

Музей Победы будет создан в городе Агдам.
Кроме этого, в городе появится Музей оккупации под открытым небом.
Президента Азербайджана Ильхама Алиева проинформировали о создаваемых музеях.
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