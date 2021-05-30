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Переговорщики по иранскому атому в Вене еще не урегулировали ряд сложных вопросов

Участники переговоров в Вене по возвращению Тегерана и Вашингтона в соглашение по иранскому атому (СВПД) пока не планируют организовывать дополнительный раунд консультаций, однако еще не решили ряд вопросов, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Продолжается пятый раунд венских переговоров по СВПД. Шестой, по крайней мере пока, не планируется. Переговорщики исходят из того, что нынешний раунд может и должен стать последним. Но для этого надо урегулировать несколько остающихся довольно сложных вопросов", - написал он в твиттере.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, АТОМ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]