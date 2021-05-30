Переговорщики по иранскому атому в Вене еще не урегулировали ряд сложных вопросов

Участники переговоров в Вене по возвращению Тегерана и Вашингтона в соглашение по иранскому атому (СВПД) пока не планируют организовывать дополнительный раунд консультаций, однако еще не решили ряд вопросов, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Продолжается пятый раунд венских переговоров по СВПД. Шестой, по крайней мере пока, не планируется. Переговорщики исходят из того, что нынешний раунд может и должен стать последним. Но для этого надо урегулировать несколько остающихся довольно сложных вопросов", - написал он в твиттере.