Иран и международные посредники добились значительных успехов на переговорах в Вене вокруг возвращения к ядерному соглашению, однако важные вопросы еще предстоит решить, заявил в понедельник представитель МИД Ирана, его цитирует агентство "Тасним".
"Каждый раунд переговоров в Вене мог быть заключительным. Однако мы не должны торопиться. Мы добились значительного прогресса, но ключевые вопросы остаются", - заявил Саид Хатибзаде в ходе пресс-конференции, которую транслировало иранское ТВ.
Накануне постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что участники переговоров в Вене по возвращению Тегерана и Вашингтона в соглашение по иранскому атому (СВПД) пока не планируют организовывать дополнительный раунд консультаций, однако еще не решили ряд вопросов.
США во время президентства Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ на это Иран прекратил выполнять условия соглашения. Теперь стороны стремятся согласовать, каким образом обе страны могут вернуться к соблюдению соглашения.
Парламент Казахстана рассмотрит соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в в области миграции
Визит Эрдоган в Азербайджан пройдет 14-16 июня
Баку и Анкара обсудят вопросы расширения сотрудничества в военной сфере
Импорт сигарет в Азербайджан из России в I квартале сократился на 19%, из Украины - вырос в 1,4 раза
НК Saudi Aramco закрывает «дочку» в Азербайджане
Банки-агенты АИКГФ за январь-апрель удвоили ипотечное кредитование
Американские ученые утверждают, что нашли универсальное антитело к коронавирусам
На Олимпиаду в Токио могут допустить только вакцинированных болельщиков или с отрицательным тестом на коронавирус
Вспышка внутренних случаев заражения COVID-19 зафиксирована в южной китайской провинции Гуандун - Госкомздрав КНР
Президент Алиев выделил 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Агдамском и Тертерском районах
ИВ Абшерона направит свыше 1,36 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
AccessBank опубликовал финансовый отчет согласно МСФО за 2020 год
Bakcell и ASAN Məktub исполняют желания детей
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?