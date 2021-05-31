Иран и международные посредники добились значительных успехов на переговорах в Вене вокруг возвращения к ядерному соглашению, однако важные вопросы еще предстоит решить, заявил в понедельник представитель МИД Ирана, его цитирует агентство "Тасним".

"Каждый раунд переговоров в Вене мог быть заключительным. Однако мы не должны торопиться. Мы добились значительного прогресса, но ключевые вопросы остаются", - заявил Саид Хатибзаде в ходе пресс-конференции, которую транслировало иранское ТВ.

Накануне постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что участники переговоров в Вене по возвращению Тегерана и Вашингтона в соглашение по иранскому атому (СВПД) пока не планируют организовывать дополнительный раунд консультаций, однако еще не решили ряд вопросов.

США во время президентства Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ на это Иран прекратил выполнять условия соглашения. Теперь стороны стремятся согласовать, каким образом обе страны могут вернуться к соблюдению соглашения.