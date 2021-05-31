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Макроэкономика 31.05.2021 20:21

Рост ВВП Турции в I квартале был максимальным за три года - 7%

Экономика Турции в первом квартале 2021 года выросла на 7% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные статистического института страны (TurkStat).

Это максимальные темпы подъема за последние три года. Он был обусловлен ростом промышленного производства, а также других ключевых секторов экономики на фоне восстановления после пандемии COVID-19 и снятия большинства связанных с нею ограничений в марте.

Аналитики прогнозировали повышение всего на 6,7%, сообщает Trading Economics.

Строительная отрасль продемонстрировала рост на 2,8% после падения на 12,5% в четвертом квартале. Подъем в сфере услуг ускорился до 5,9% с 4,6%, в производственной отрасли - до 12,2% с 10,5%.

Тем не менее введение строгого локдауна в конце апреля, скорее всего, окажет сильное негативное влияние на экономику страны во втором квартале, отмечают эксперты.

Потребительские расходы в первом квартале выросли на 7,4%, государственные расходы - на 1,3% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Инвестиции компаний увеличились на 11,4%.

Экспорт товаров и услуг увеличился на 3,3%, в то время как импорт упал на 1,1%.

Турецкий ВВП в январе-марте вырос на 1,7% относительно предыдущих трех месяцев.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭКОНОМИКА, КВАРТАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]