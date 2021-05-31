Рост ВВП Турции в I квартале был максимальным за три года - 7%

Экономика Турции в первом квартале 2021 года выросла на 7% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные статистического института страны (TurkStat).
Это максимальные темпы подъема за последние три года. Он был обусловлен ростом промышленного производства, а также других ключевых секторов экономики на фоне восстановления после пандемии COVID-19 и снятия большинства связанных с нею ограничений в марте.
Аналитики прогнозировали повышение всего на 6,7%, сообщает Trading Economics.
Строительная отрасль продемонстрировала рост на 2,8% после падения на 12,5% в четвертом квартале. Подъем в сфере услуг ускорился до 5,9% с 4,6%, в производственной отрасли - до 12,2% с 10,5%.
Тем не менее введение строгого локдауна в конце апреля, скорее всего, окажет сильное негативное влияние на экономику страны во втором квартале, отмечают эксперты.
Потребительские расходы в первом квартале выросли на 7,4%, государственные расходы - на 1,3% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Инвестиции компаний увеличились на 11,4%.
Экспорт товаров и услуг увеличился на 3,3%, в то время как импорт упал на 1,1%.
Турецкий ВВП в январе-марте вырос на 1,7% относительно предыдущих трех месяцев.
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