Блинкен объявил о предоставлении помощи Афганистану в размере $266 млн

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о предоставлении Вашингтоном помощи Афганистану в размере $266 млн. Он отметил, что вместе с этой суммой общий объем американской гуманитарной помощи Афганистану с 2002 года составит около $3,9 млрд.
По оценке Блинкена, в поддержке нуждаются примерно 18 млн жителей Афганистана. Пакет помощи от США позволит обеспечить некоторых из них жильем, медицинской помощью, водой и продуктами, а также создать санитарные и противоэпидемиологические условия, отметил он. Госсекретарь уточнил, что средства помогут в том числе женщинам и девочкам, которые особенно подвержены рискам насилия.
Блинкен также призвал другие страны присоединиться к гуманитарным поставкам в Афганистан поблагодарил государства, которые приняли у себя беженцев. Кроме этого госсекретарь обратился к афганским лидерам и руководителям движения "Талибан" с просьбой ускорить мирный процесс политического урегулирования конфликта.
Силы США и их союзников по НАТО начали покидать Афганистан с начала мая. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года.
Центральное командование ВС США 1 июня сообщило, что вывод американского контингента из Афганистана уже реализован приблизительно на треть.
Группа карабахских армян обвиняет власти Армении в гибели азербайджанских журналистов и чиновника в Карабахе
Замгоссекретаря США в ближайшее время в рамках регионального визита посетит Азербайджан
Баку и Анкара продолжат консультации по сотрудничеству в военной сфере
Число нефтегазовых установок в мире выросло после трех месяце снижения
Проект Роснефти "Восток Ойл" будет производить "зеленые баррели" нефти - Сечин
Сечин прогнозирует появление новых игроков на нефтегазовом рынке РФ, рост средних компаний и консолидацию в отрасли
Власти Китая одобрили вакцину CoronaVac от COVID-19 для детей от 3 до 17 лет
Власти Азербайджана с 10 июня для граждан России и Турции смягчают условия посещения страны самолетами
Союз журналистов Москвы соболезнует в связи с трагической гибелью азербайджанских журналистов в Карабахе
Президент Алиев распорядился выделить 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Бардинском и Агджабединском районах
ИВ Сумгайыта направит свыше 2 млн манатов на ремонт асфальтового покрытия
Президент Алиев выделил 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Агдамском и Тертерском районах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?