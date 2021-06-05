Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0596 RUR   0.0232 GBR   2.3961 TRY   0.1952

Цена на нефть

03.06 $/bbl   WTI 68.81 -0.02 Brent 71.31 -0.04

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 05.06.2021 16:23

Путин назвал Меркель надежным партнером

Канцлер ФРГ Ангела Меркель - надежный и стабильный партнер, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что такие же принципы работы будут и у нового правительства Германии.

В ходе общения с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума у Путина спросили, будет ли он скучать по Меркель. "Обязательно", - сказал российский президент.

Он заметил, что не знает, кто будет новым канцлером, но подчеркнул, что с Меркель у него сложились деловые отношения. "Я ее очень высоко ценю, она очень опытный политик, человек прямой, но надежный, потому что, если мы о чем-то договаривались, то я вижу, и для меня это, честно говоря, удивительно, но это на самом деле так, она человек последовательный, умеющий отстаивать свою позицию", - сказал Путин.

Он добавил: "Мы это и на себе чувствуем, мы чувствуем это по нашим совместным делам. Что-то нам может нравиться, что-то может не нравиться, но она надежный, стабильный партнер. Мне бы очень хотелось, чтобы стабильность и надежность присутствовала и в деятельности будущего правительства Федеративной Республики Германия. Но при этом будем стремиться к тому, чтобы противоречия, о которых вы и сказали, они сводились к нулю".

ФРГ, напомнил Путин, один из важных партнеров России в мире и в Европе. "И мы очень рассчитываем на то, что ситуация будет улучшаться постоянно", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ФРГ


Похожие новости


Путин воздержался от оценок действий Лукашенко в ситуации с самолетом Ryanair Путин надеется на конструктивную встречу с Байденом Путин не ждет прорывов в результате встречи с Байденом Путин: "Северный поток-2" должен быть реализован, если США хотят дружбы с Европой Путин высказывается за укрепление стратегического партнерства с Азербайджаном Армия должна быть оснащенной высокоточным оружием большой дальности в достаточной мере - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]