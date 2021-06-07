Любое подключение международных организаций к переговорам возможно лишь с согласия Баку и Еревана - Лавров

Одной из тем, которую обсудили в ходе телефонного разговора министры иностранных дел России, Франции и Германии, стала ситуация на азербайджано-армянской границе и вокруг Нагорного Карабаха, а также ход выполнения положений заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9/10 ноября 2020 г. и 11 января сего года, сообщил МИД РФ.

"Подчеркнута важность строгого соблюдения режима прекращения огня и необходимость политико-дипломатического решения возникающих разногласий. Министры подтвердили роль Минской группы ОБСЕ в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении.

С российской стороны было отмечено, что "любое подключение международных организаций возможно лишь с согласия Баку и Еревана", добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом и министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом состоялся в понедельник.