Любое подключение международных организаций к переговорам возможно лишь с согласия Баку и Еревана - Лавров

Одной из тем, которую обсудили в ходе телефонного разговора министры иностранных дел России, Франции и Германии, стала ситуация на азербайджано-армянской границе и вокруг Нагорного Карабаха, а также ход выполнения положений заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9/10 ноября 2020 г. и 11 января сего года, сообщил МИД РФ.
"Подчеркнута важность строгого соблюдения режима прекращения огня и необходимость политико-дипломатического решения возникающих разногласий. Министры подтвердили роль Минской группы ОБСЕ в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении.
С российской стороны было отмечено, что "любое подключение международных организаций возможно лишь с согласия Баку и Еревана", добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом и министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом состоялся в понедельник.
РФ уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения, оно прекратит действие с 2022г
России следует подумать над идеей введения внутреннего углеродного налога - глава комитета Госдумы
Портам в Европе потребуется $7,9 млрд для поддержки развития офшорной ветроэнергетики
Эстонцы стали больше пить из-за снижения цен на алкоголь
Продажи смартфонов в мире выросли на 26% в I квартале
Moderna подала запрос европейскому регулятору на применения вакцины от COVID-19 среди подростков
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на юге Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Бардинском и Агджабединском районах
ИВ Сумгайыта направит свыше 2 млн манатов на ремонт асфальтового покрытия
В Таиланде начали массовую вакцинацию от COVID-19, надеются на скорую отмену ограничений на туризм
Главы МИД РФ, Франции и ФРГ подчеркнули безальтернативность Минских соглашений по Донбассу
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?