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Карабах 07.06.2021 22:15

Любое подключение международных организаций к переговорам возможно лишь с согласия Баку и Еревана - Лавров

Одной из тем, которую обсудили в ходе телефонного разговора министры иностранных дел России, Франции и Германии, стала ситуация на азербайджано-армянской границе и вокруг Нагорного Карабаха, а также ход выполнения положений заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9/10 ноября 2020 г. и 11 января сего года, сообщил МИД РФ.

"Подчеркнута важность строгого соблюдения режима прекращения огня и необходимость политико-дипломатического решения возникающих разногласий. Министры подтвердили роль Минской группы ОБСЕ в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении.

С российской стороны было отмечено, что "любое подключение международных организаций возможно лишь с согласия Баку и Еревана", добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом и министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом состоялся в понедельник.

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Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]