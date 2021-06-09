Глобальный спрос на нефть вернется к уровню 2019г не ранее середины 2022г - Уралсиб

Спрос на нефть в мире может приблизиться к уровню 2019 года не раньше середины 2022 года, полагают аналитики "Уралсиба".

"В нашем прогнозе на первое полугодие 2021 года мы ожидали, что рынок нефти вернется к дефициту в конце второго квартала 2021 года после сезонно профицитного первого квартала. Судя по последним оценкам Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК, в июне 2021 года действительно вероятен небольшой дефицит нефти после сравнительно слабых апреля и мая, когда на мировой спрос негативно повлияла новая волна пандемии в Индии. Начиная с третьего квартала 2021 года этот дефицит может увеличиться до 2-3 млн баррелей в сутки и сохраниться до конца 2021 года. По оценке МЭА, запасы нефти и нефтепродуктов в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) уже снизились до пятилетнего среднего значения за 2016-2020 годы. Таким образом, мы сохраняем наш взгляд на второе полугодие как на период сравнительно быстрого роста спроса на нефть - по прогнозу МЭА, он будет в четвертом квартале 2021 года на 6,5 млн баррелей в сутки выше по сравнению с первым кварталом. Мы также ожидали, что результаты вакцинации в странах ОЭСР будут заметны не ранее второго полугодия 2021 года, однако массовая вакцинация в США уже сейчас положительно сказывается на мобильности и, как следствие, на потреблении нефтепродуктов. С другой стороны, наше предположение, что спрос на нефть в мире может приблизиться к уровню 2019 года в конце 2021 года, было слишком оптимистичным - это произойдет, по-видимому, не раньше середины 2022 года", - сообщается в обзоре корпорации.

Как в нем говорится, ожидаемое ограничение нефтяными мейджорами вложений в добычу эксперты "Уралсиба" отмечают как новый фактор на рынке.

"Цена месячного контракта на нефть марки Brent в начале февраля превысила $60 за баррель, а в начале июня - $70 за баррель. (...) Мы полагаем, что цены на нефть выросли не только вследствие улучшения фундаментальных факторов спроса и предложения, но и под влиянием тех же факторов, которые обусловили рост цен на сырьевые товары в целом. Кроме них, в последние месяцы появились признаки того, что инвестиционные программы международных компаний могут быть пересмотрены в сторону сокращения инвестиций в добычу углеводородов", - пишут аналитики.

В результате, по их мнению, средне- и долгосрочные прогнозы мировой добычи нефти снизятся в 2021 году больше, чем аналогичные прогнозы спроса на нефть. Эта корректировка, возможно, в значительной степени уже учтена в высоких нефтяных ценах.

Между тем, по оценкам аналитиков "Уралсиба", высокие цены и снижение доли рынка мейджоров усиливает стимулы к выходу из системы квот ОПЕК+. Как они полагают, помимо рисков, связанных с динамикой пандемии, восстановительного роста мировой экономики, а также с изменениями монетарной политики, ключевым риском для цен на нефть во втором полугодии станет возможность фактического распада ОПЕК+.

"С учетом высоких цен на нефть и новой тенденции на ограничение инвестиций в разведку и добычу крупными публичными компаниями некоторые члены ОПЕК+ могут увидеть уникальную возможность для монетизации запасов углеводородов, которую невозможно реализовать в рамках действующего соглашения. Поскольку свободные мощности добычи ОПЕК, исключая Иран, в середине года по различным оценкам составят 6-7 млн баррелей в сутки, отказ от действующих квот может остановить дальнейшее снижение мировых запасов нефти и нефтепродуктов во втором полугодии 2021 г. Возвращающиеся на рынок после ожидаемого снятия санкций объемы иранской нефти вряд ли превысят 1,5 млн баррелей в сутки в течение 12 месяцев - риск, в основном уже учтенный в цене. Однако в сочетании с объемами других стран, ранее связанных квотами, иранская нефть может стать к концу 2021 года частью весьма значительного - до 4-5 млн баррелей в сутки - дополнительного предложения, которое во многом еще не ожидается рынком", - говорится в отчете корпорации.