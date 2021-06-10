Нефтяные цены перешли к росту

Цены на нефть эталонных марок начали повышаться в ходе торгов в четверг.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:24 в четверг составляет $72,46 за баррель, что на $0,24 (0,33%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $70,09 за баррель, что на $0,13 (0,19%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Ранее в ходе торгов оба контракта снижались в цене на фоне существенного увеличения запасов нефтепродуктов в США, которое омрачает оптимизм в отношении спроса во время летнего автомобильного сезона в стране. Запасы бензина в США на прошлой неделе выросли на 7 млн баррелей, дистиллятов - на 4,4 млн баррелей. При этом запасы нефти в стране упали на 5,2 млн баррелей, в то время как аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали сокращение на 4,1 млн баррелей.

"Нефтеперерабатывающие заводы выкачивают много топлива, работая на 91,3% от своей производственной мощности. Рост спроса на нефть был значительным за последний месяц, но на этой неделе немного ослаб", - отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

По словам эксперта, несмотря на большее, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США, рынок, по-видимому, сосредоточил внимание на существенном увеличении резервов бензина и дистиллятов.

Тем не менее аналитики говорят, что долгосрочные перспективы спроса на нефть по-прежнему поддерживаются фундаментальными показателями на фоне восстановления мировой экономики по мере расширения вакцинации от коронавируса.

"Многие думают, что американские данные, показавшие существенный рост запасов нефтепродуктов, это разовое событие, учитывая, что другие индикаторы указывают на улучшение спроса", - сказал аналитик UBS Group Джованни Стауново, которого цитирует Bloomberg.

При этом на рынке сохраняется "бычья" структура, отмечает агентство. Премия ближайшего фьючерса на нефть Brent к следующему контракту в четверг поднялась до максимума с конца апреля, превысив $0,5 за баррель, что указывает на недостаточное предложение.