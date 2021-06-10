ОПЕК повысил оценку роста поставок ЖУВ из не-ОПЕК в 2021г на 130 тыс. б/с - до 63,73 млн б/с - из-за США, где ожидается рост вместо падения

Оценка предложения жидких углеводородов из стран, не входящих в ОПЕК, за 2020 год была слегка понижена - на 15 тыс. б/с - до 62,89 млн б/с в основном из-за данных по России и США, говорится в июньском отчете ОПЕК.

Оценка роста поставок из стран не-ОПЕК на 2021 год была повышена на 130 тыс. б/с - до 63,73 млн б/с - в основном из-за более быстрого, чем ожидалось, восстановления поставок нефти и конденсата из США, прерванного февральскими морозами.

ОПЕК отмечает растущую активность по бурению на американских сланцевых месторождениях нефти. Если месяцем ранее аналитики ждали, что добыча в США в 2021г снизится на 70 тыс. б/с - до 17,55 млн б/с - то теперь предполагают рост на 30 тыс. б/с - до 17,66 млн б/с.

Прогноз роста добычи в РФ был повышен на 10 тыс. б/с - до 10,63 млн б/с - по сравнению с 10,59 млн б/с в 2020 году.

Также повышены прогнозы по поставкам жидких углеводородов из Норвегии, Китая и Индонезии, хотя понижение прогнозов произошло по Великобритании, Бразилии и Колумбии. Основными драйверами роста предложения в 2021 году станут Канада, Бразилия, Норвегия и Китай.