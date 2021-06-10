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ТЭК 10.06.2021 16:39

ОПЕК повысил оценку роста поставок ЖУВ из не-ОПЕК в 2021г на 130 тыс. б/с - до 63,73 млн б/с - из-за США, где ожидается рост вместо падения

Оценка предложения жидких углеводородов из стран, не входящих в ОПЕК, за 2020 год была слегка понижена - на 15 тыс. б/с - до 62,89 млн б/с в основном из-за данных по России и США, говорится в июньском отчете ОПЕК.

Оценка роста поставок из стран не-ОПЕК на 2021 год была повышена на 130 тыс. б/с - до 63,73 млн б/с - в основном из-за более быстрого, чем ожидалось, восстановления поставок нефти и конденсата из США, прерванного февральскими морозами.

ОПЕК отмечает растущую активность по бурению на американских сланцевых месторождениях нефти. Если месяцем ранее аналитики ждали, что добыча в США в 2021г снизится на 70 тыс. б/с - до 17,55 млн б/с - то теперь предполагают рост на 30 тыс. б/с - до 17,66 млн б/с.

Прогноз роста добычи в РФ был повышен на 10 тыс. б/с - до 10,63 млн б/с - по сравнению с 10,59 млн б/с в 2020 году.

Также повышены прогнозы по поставкам жидких углеводородов из Норвегии, Китая и Индонезии, хотя понижение прогнозов произошло по Великобритании, Бразилии и Колумбии. Основными драйверами роста предложения в 2021 году станут Канада, Бразилия, Норвегия и Китай.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]