В Москве обсудили ситуацию вокруг Карабаха – МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко провел в пятницу встречу с послом Франции в Москве Пьером Леви.

«В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг нагорно-карабахского урегулирования, в том числе в контексте работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также по другим актуальным темам на пространстве СНГ», - подчеркивает МИД РФ.

Р.Ахмедов