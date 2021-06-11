В Москве обсудили ситуацию вокруг Карабаха – МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко провел в пятницу встречу с послом Франции в Москве Пьером Леви.
«В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг нагорно-карабахского урегулирования, в том числе в контексте работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также по другим актуальным темам на пространстве СНГ», - подчеркивает МИД РФ.
Р.Ахмедов
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