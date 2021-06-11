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Карабах 11.06.2021 17:01

В Москве обсудили ситуацию вокруг Карабаха – МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко провел в пятницу встречу с послом Франции в Москве Пьером Леви.

«В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг нагорно-карабахского урегулирования, в том числе в контексте работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также по другим актуальным темам на пространстве СНГ», - подчеркивает МИД РФ.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]