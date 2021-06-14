Минздрав Азербайджана отбирает подрядчика для продолжения строительства нового корпуса городской больницы №2 в Сумгайыте

Министерство здравоохранения Азербайджана объявило тендер на отбор подрядчика для продолжения строительства нового корпуса Сумгайытской городской больницы №2.

Стоимость участия в тендере составляет 400 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 11:41 29 июля. Конверты с предложениями будут вскрыты также в 11:41 30 июля.

Адрес: г.Баку, Насиминский район, ул.М.Миргасымова 1А; Телефон: (+99412) 565-12-41; Контактное лицо: Али Аббасов.

Х.Насирзаде