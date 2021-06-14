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Здравоохранение 14.06.2021 15:32

Минздрав Азербайджана отбирает подрядчика для продолжения строительства нового корпуса городской больницы №2 в Сумгайыте

Министерство здравоохранения Азербайджана объявило тендер на отбор подрядчика для продолжения строительства нового корпуса Сумгайытской городской больницы №2.

Стоимость участия в тендере составляет 400 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 11:41 29 июля. Конверты с предложениями будут вскрыты также в 11:41 30 июля.

Адрес: г.Баку, Насиминский район, ул.М.Миргасымова 1А; Телефон: (+99412) 565-12-41; Контактное лицо: Али Аббасов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИНЗДРАВ, БОЛЬНИЦА, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]