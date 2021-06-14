Экспорт азербайджанского газа с Шах-Дениз в январе-мае вырос на 44%

Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в январе-мае 2021 года составил 7 млрд 66,5 млн кубометров, что на 44,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистке.
На долю экспорта газа с месторождения Шах-Дениз пришлось 48,3% от всего объема газа, транспортированного по магистральным газопроводам в отчетный период.
В целом магистральными газопроводами Азербайджана в январе-мае 2021 года экспортировано 14 млрд 625 млн кубометров газа (рост на 8,9%).
Газ с месторождения Шах-Дениз в настоящее время экспортируется в Грузию, Турцию и в Европу.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).
Н.Аббасова
Байрамов и Мортон обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху
Президент Алиев открыл новую подстанцию в Физули
Президент Алиев ознакомился с ходом строительства аэропорта в Физули
В Азербайджане зафиксировано 25 случаев заражения COVID-19 - минимальное число с апреля 2020г
Число браков в Азербайджане за январь-апрель увеличилось на 7,6%, разводов – почти на 26,5%
Минздрав Азербайджана отбирает подрядчика для продолжения строительства нового корпуса городской больницы №2 в Сумгайыте
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Глава МИД Украины сказал, что не понимает причин отказа Берлина поставить вооружения Киеву
Минск не получил от Польши и Ирландии данные объективного контроля по инциденту с Ryanair - Минтранс Белоруссии
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Кредит для всех под 14,3% от Yelo Bank
Nar завершил работы по оптимизации сети на территориях проведения ЕВРО-2020
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?