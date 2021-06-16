Путин считает, что Навальный сознательно шел на то, чтобы его задержали

Оппозиционер Алексей Навальный осознавал, что нарушает российское законодательство и сознательно шел на то, чтобы его задержали по возвращении в Россию, считает президент РФ Владимир Путин.

"По поводу нашей несистемной оппозиции и гражданина, о котором вы упомянули. Первое, человек этот знал, что нарушает действующий в России закон", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

Путин напомнил, что Навальный "был обязан отмечаться как лицо, дважды осужденное к условной мере наказания, сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение".

"Его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требование закона. Его объявили в розыск", - продолжил президент.

"Зная об этом, он приехал. Исхожу из того, что (он) хотел, сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел, поэтому, о чем здесь можно говорить?", - добавил Путин.