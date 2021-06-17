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ТЭК 17.06.2021 15:27

Нефть дешевеет на фоне укрепления доллара после заседания ФРС

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться на торгах в четверг на фоне укрепления доллара после заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:04 в четверг составляет $74,09 за баррель, что на $0,3 (0,4%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,87 за баррель, что на $0,28 (0,39%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

"Укрепление доллара, снижение инфляционных ожиданий и аппетита к риску пока уменьшило спрос инвесторов на нефть", - отмечает сырьевой аналитик Saxo Bank Оле Хансен, которого цитирует Bloomberg.

По его словам, "на рынок нефти влияют не только фундаментальные факторы, которые в данный момент оказывают поддержку, но и финансовые инвесторы, которые покупают нефть по другим причинам".

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов в четверг 0,74%.

В то же время, прогноз для нефтяного рынка остается позитивным, отмечают аналитики Citigroup, которые считают, что Brent вскоре может подорожать до $80 за баррель. Отложенный спрос на поездки, который реализуется благодаря вакцинации от коронавируса, поддержит потребление топлива этим летом.

Данные Минэнерго США, опубликованные накануне, показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 7,4 млн баррелей.

"Вчерашняя официальная статистика по рынку нефти США свидетельствует о фундаментальной силе. Нефтехранилища опустошаются, активность нефтеперерабатывающих заводов возвращается к нормальному уровню, потребление бензина приближается к историческим максимумам, а импорт растет на фоне медленного роста внутреннего производства", - сказал аналитик Julius Baer Норберт Рюкер.

Однако эксперт отметил, что "активность производителей сланцевой нефти в США преодолела точку, когда производство переходит от стагнации к росту, что должно стать заметным в ближайшее время".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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