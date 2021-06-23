Нефть дорожает на данных о падении запасов в США, Brent - $75,67 за баррель

Цены на нефть продолжают расти в ходе торгов в среду после публикации данных Минэнерго США, показавших более существенное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в стране.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futuresв среду составляет $75,67 за баррель, что на $0,86 (1,15%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В определенный момент торгов цена Brent поднялась выше $76 за баррель впервые с октября 2018 года.
Цена фьючерсов на WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,64 за баррель, что на $0,79 (1,08%) выше итогового значения предыдущей сессии. Показатель приблизился к максимальному значению с октября 2018 года.
Согласно данным министерства энергетики США, опубликованным в среду, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 18 июня, уменьшились на 7,61 млн баррелей, до 459,06 млн баррелей. Снижение запасов сырья было зафиксировано пятую неделю подряд и стало максимальным с последней недели апреля, отмечает Trading Economics.
Между тем резервы бензина снизились на 2,93 млн баррелей и составили 240,05 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,75 млн баррелей, до 137,94 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3,5 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,05 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей. Респонденты S&P Global Platts ожидали сокращения запасов нефти на 7,6 млн баррелей, а также повышения резервов бензина на 1,3 млн баррелей и дистиллятов - на 1 млн баррелей.
Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы "черного золота" в США на прошлой неделе упали на 7,2 млн баррелей. При этом, по данным API, запасы бензина выросли на 959 тыс. баррелей, дистиллятов - на 992 тыс. баррелей.
Поддержку рынку также оказали сообщения СМИ о том, что члены ОПЕК+ начали обсуждать постепенное увеличение добычи с августа.
ВМС Азербайджана завершили тактические учения
Президент Азербайджана присвоил генеральские звания ряду высокопоставленных офицеров
Алиев и Путин обсудили активизацию работы в трехстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе
Темпы вакцинации от COVID-19 возросли в России в 1,7 раз - Голикова
Украина получит еще свыше 5 млн доз вакцины Coronavac
Италия будет принимать туристов из США, Канады и Японии при их вакцинации от COVID-19, наличия антител
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ФРГ и Франция призывают партнеров по ЕС обдумать возможность в будущем приглашать Путина на саммит
Пересчет бюллетеней на нескольких десятках избирательных участков в Армении добавил голосов партии Пашиняна и блоку Кочаряна
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
AccessBank вместе с Фондом Развития Предпринимательства продолжают оказывать поддержку бизнесам
EMF Microfinance Fund предоставил Банку Республика субординированный кредит в размере $5 млн.
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?