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ТЭК 23.06.2021 19:25

Нефть дорожает на данных о падении запасов в США, Brent - $75,67 за баррель

Цены на нефть продолжают расти в ходе торгов в среду после публикации данных Минэнерго США, показавших более существенное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в стране.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futuresв среду составляет $75,67 за баррель, что на $0,86 (1,15%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В определенный момент торгов цена Brent поднялась выше $76 за баррель впервые с октября 2018 года.

Цена фьючерсов на WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,64 за баррель, что на $0,79 (1,08%) выше итогового значения предыдущей сессии. Показатель приблизился к максимальному значению с октября 2018 года.

Согласно данным министерства энергетики США, опубликованным в среду, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 18 июня, уменьшились на 7,61 млн баррелей, до 459,06 млн баррелей. Снижение запасов сырья было зафиксировано пятую неделю подряд и стало максимальным с последней недели апреля, отмечает Trading Economics.

Между тем резервы бензина снизились на 2,93 млн баррелей и составили 240,05 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,75 млн баррелей, до 137,94 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3,5 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,05 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей. Респонденты S&P Global Platts ожидали сокращения запасов нефти на 7,6 млн баррелей, а также повышения резервов бензина на 1,3 млн баррелей и дистиллятов - на 1 млн баррелей.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы "черного золота" в США на прошлой неделе упали на 7,2 млн баррелей. При этом, по данным API, запасы бензина выросли на 959 тыс. баррелей, дистиллятов - на 992 тыс. баррелей.

Поддержку рынку также оказали сообщения СМИ о том, что члены ОПЕК+ начали обсуждать постепенное увеличение добычи с августа.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]