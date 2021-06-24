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Карабах 24.06.2021 13:56

Президент Алиев распорядился о награждении медалями военных, отличившихся при освобождении города Шуша

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжения о награждении медалями военнослужащих ВС Азербайджана, отличившихся в освобождении города Шуша.

Согласно распоряжению, медалью «За освобождение города Шуша» награждены 5,784 тыс. военнослужащих, участвовавших в боевых действиях по освобождению города. Из них 120 человек награждено посмертно.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ШУША, НАГРАЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]