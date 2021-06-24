Президент Алиев распорядился о награждении медалями военных, отличившихся при освобождении города Шуша

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжения о награждении медалями военнослужащих ВС Азербайджана, отличившихся в освобождении города Шуша.
Согласно распоряжению, медалью «За освобождение города Шуша» награждены 5,784 тыс. военнослужащих, участвовавших в боевых действиях по освобождению города. Из них 120 человек награждено посмертно.
Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.
Х.Насирзаде
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