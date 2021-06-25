Google перенесла планы отказа от cookies

мериканская Google откладывает планы по отказу от широко используемой технологии cookies, позволяющей собирать информацию о пользователях.
Компания, входящая в Alphabet Inc., сообщила, что ее браузер Chrome прекратит поддерживать cookies к концу 2023 года, что почти на два года позже, чем планировалось первоначально. Google сообщила об отказе от cookies, которые многие компании в сфере рекламы используют для отслеживания пользователей, под давлением регуляторов.
Google отметила, что решение даст отрасли и регуляторам время для того, чтобы приспособиться к новым технологиям, которые разрабатывает и тестирует компания.
"Хотя в отношении этой инициативы наблюдается значительный прогресс, стало очевидно, что необходимо больше времени для экосистемы, чтобы сделать все надлежащим образом", - говорится в сообщении Google.
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