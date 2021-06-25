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Дальнее зарубежье 25.06.2021 22:25

Google перенесла планы отказа от cookies

мериканская Google откладывает планы по отказу от широко используемой технологии cookies, позволяющей собирать информацию о пользователях.

Компания, входящая в Alphabet Inc., сообщила, что ее браузер Chrome прекратит поддерживать cookies к концу 2023 года, что почти на два года позже, чем планировалось первоначально. Google сообщила об отказе от cookies, которые многие компании в сфере рекламы используют для отслеживания пользователей, под давлением регуляторов.

Google отметила, что решение даст отрасли и регуляторам время для того, чтобы приспособиться к новым технологиям, которые разрабатывает и тестирует компания.

"Хотя в отношении этой инициативы наблюдается значительный прогресс, стало очевидно, что необходимо больше времени для экосистемы, чтобы сделать все надлежащим образом", - говорится в сообщении Google.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, GOOGLE, COOKIES, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]