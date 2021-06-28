США нанесли авиаудары по проиранским силам в пограничном районе Ирака и Сирии - Пентагон

Вооруженные силы США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудары по объектам проиранских группировок в пограничном районе Ирака и Сирии, сообщает Пентагон.

"По указанию президента Байдена вооруженные силы США ранее этим вечером нанесли высокоточные авиаудары по объектам, используемым поддерживаемыми Ираном группировками в приграничном районе Ирака и Сирии. Данные цели были выбраны, поскольку эти объекты используются поддерживаемыми Ираном боевиками, которые совершают атаки беспилотных летательных аппаратов против персонала и объектов США в Ираке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского военного ведомства.

Уточняется, что удары были нанесены по оперативным объектам и хранилищам оружия в двух местах в Сирии и в одном - в Ираке. Они располагались недалеко от границы между этими странами.

Несколько поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Сайид аш-Шухада", использовали эти объекты, сообщает Пентагон.

"Президент Байден ясно дал понять, что он будет действовать для защиты американского персонала. Учитывая продолжающуюся серию нападений группировок, поддерживаемых Ираном, направленных против интересов США в Ираке, президент распорядился о дальнейших военных действиях по предотвращению и сдерживанию таких нападений", - отметили в Минобороны США.

"Соединенные Штаты предприняли необходимые, надлежащие и обдуманные действия, направленные на ограничение риска эскалации, и на то, чтобы послать четкий и недвусмысленный сигнал для сдерживания", - добавили в военном ведомстве.

В Пентагоне подчеркнули, что США действовали в соответствии со своим правом на самооборону.

"Эти удары были необходимы как для устранения угрозы, так и были в соответствующей мере ограничены по масштабу", - заявили в оборонном ведомстве США