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Социум 29.06.2021 10:08

Генсек ООН назначил президента Эстонии всемирным защитником прав женщин и детей

Находящаяся с рабочим визитом в США президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретилась в понедельник с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, сообщила пресс-служба главы государства.

После встречи президент Эстонии и генсек ООН сообщили, что Кальюлайд в предстоящие два года будет "всемирным защитником прав женщин и детей".

"Генеральный секретарь ООН назначил президента Эстонии Керсти Кальюлайд Глобальным защитником каждой женщины, каждого ребенка. Это первое в своем роде назначение направлено на повышение осведомленности во всем мире о Глобальной стратегии охраны здоровья женщин, детей и подростков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время встречи Кальюлайд и Гутерриш обсудили приоритеты Эстонии как председателя Совета Безопасности, которым она в настоящее время является.

В ходе беседы стороны коснулись также вопроса снижения негативного влияния коронакризиса в различных регионах мира, а также возможности повышения темпов вакцинации.

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Тэги: ООН, ЭСТОНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЖЕНЩИНЫ, ПРАВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]