Генсек ООН назначил президента Эстонии всемирным защитником прав женщин и детей

Находящаяся с рабочим визитом в США президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретилась в понедельник с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, сообщила пресс-служба главы государства.
После встречи президент Эстонии и генсек ООН сообщили, что Кальюлайд в предстоящие два года будет "всемирным защитником прав женщин и детей".
"Генеральный секретарь ООН назначил президента Эстонии Керсти Кальюлайд Глобальным защитником каждой женщины, каждого ребенка. Это первое в своем роде назначение направлено на повышение осведомленности во всем мире о Глобальной стратегии охраны здоровья женщин, детей и подростков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время встречи Кальюлайд и Гутерриш обсудили приоритеты Эстонии как председателя Совета Безопасности, которым она в настоящее время является.
В ходе беседы стороны коснулись также вопроса снижения негативного влияния коронакризиса в различных регионах мира, а также возможности повышения темпов вакцинации.
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