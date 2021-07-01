УМЭО SOCAR вновь вышло в лидеры среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-мае 2021 года составил $553,882 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).
По итогам января-мая крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний вновь стало Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR (УМЭО ГНКАР) - $85,5 млн, среди частных – ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - $57,3 млн.
По данным Центра, среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: SOCAR Polymer ($79 млн), ЗАО "AzerGold" ($54,3 млн), ООО "Azeraluminum" ($47,9 млн), ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг" ($39,4 млн), "Азерэнержи" ($30,3 млн), ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ($1,2 млн), ООО "Azeripek" ($1 млн), ООО «Caspian GEO» ($0,769 млн), ООО «Azertutun aqrar senaye kompleksi» (0,213 млн).
В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: Azerbaijan International Mining Company ("дочка"Anglo Asian Mining Plc) - $38,6 млн, ООО «P-Aqro» - $25,7 млн, ООО "Sun Food" - $17,4 млн, ООО "Baku Steel Company" - $16,2 млн, ООО «Azerseker Istehsalat Birliyi» - $16,2 млн, ООО «RAM Beynalxalq Nagliyyat ve Ticaret Ltd» - $11,9 млн, ООО «Metal Trade Ltd» - $11,8 млн, ООО «Local garden» - $11,1 млн, ООО «Fruit City Group» - $8,1 млн.
Азербайджан в январе-мае экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $907,6 млн.
Н.Аббасова
Баку и Любляна провели очередной раунд межмидовских консультаций
Число азербайджанских военных, погибших в войне за Карабах, увеличилось до 2906
Путин рассчитывает, что остающиеся проблемы вокруг Нагорного Карабаха будут решены в интересах населения Азербайджана и Армении
Австрия разрешила туристам из России въезд с условием карантина
Не менее 800 болельщиков из Дании будут на матче четвертьфинала Евро с Чехией в Баку
Азербайджан в 2021 году делает упор на внутренний туризм – представитель ГАТ
ИВ Масаллинского района направит около 750 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
Экс-главу Генштаба ВС Армении Акопяна обвинили в разглашении гостайны
В Индонезии введут экстренные ограничительные меры из-за резкого роста заболеваемости COVID-19
Путин подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве СНГ в борьбе с IT-преступлениями
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Лаборатория Касперского призывает азербайджанских пользователей социальных сетей к бдительности!
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?