УМЭО SOCAR вновь вышло в лидеры среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-мае 2021 года составил $553,882 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

По итогам января-мая крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний вновь стало Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR (УМЭО ГНКАР) - $85,5 млн, среди частных – ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - $57,3 млн.

По данным Центра, среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: SOCAR Polymer ($79 млн), ЗАО "AzerGold" ($54,3 млн), ООО "Azeraluminum" ($47,9 млн), ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг" ($39,4 млн), "Азерэнержи" ($30,3 млн), ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ($1,2 млн), ООО "Azeripek" ($1 млн), ООО «Caspian GEO» ($0,769 млн), ООО «Azertutun aqrar senaye kompleksi» (0,213 млн).

В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: Azerbaijan International Mining Company ("дочка"Anglo Asian Mining Plc) - $38,6 млн, ООО «P-Aqro» - $25,7 млн, ООО "Sun Food" - $17,4 млн, ООО "Baku Steel Company" - $16,2 млн, ООО «Azerseker Istehsalat Birliyi» - $16,2 млн, ООО «RAM Beynalxalq Nagliyyat ve Ticaret Ltd» - $11,9 млн, ООО «Metal Trade Ltd» - $11,8 млн, ООО «Local garden» - $11,1 млн, ООО «Fruit City Group» - $8,1 млн.

Азербайджан в январе-мае экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $907,6 млн.

Н.Аббасова