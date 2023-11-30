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Бизнес и законодательство 30.11.2023 16:38

Азерэнержи сохранил лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-октябре 2023 года составил $1 млрд 601,79 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", в январе-октябре 2023 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний являлось ОАО "Азерэнержи" - $347,3 млн, среди частных - физлицо Ширинов Эльвин Валех оглу - $98,4 млн

Среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: Управление маркетинга и экономических операций (УМЭО) компании SOCAR ($310,9 млн), SOCAR Polymer ($253,4 млн), ООО "Azeraluminum" ($109,9 млн), ЗАО "AzerGold" ($85,2 млн), ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг" ($17,9 млн), ЗАО "Азербайджанские авиалинии" ($17,3 млн), ООО "Azeripek" ($1,8 млн), ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ($1,2 млн), Госслужба энергетики Нахчыванской АР ($0,79 млн).

В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - $75,2 млн, ООО "Baku Steel Company" - $58,7 млн, Azerbaijan International Mining Company ("дочка" Anglo Asian Mining Plc) - $53,2 млн, ООО "Best Logistik" - $37,4 млн, ООО "STP Global Cable" - $31,1 млн, ООО "My Fruit" - $30,1 млн, ООО "P-Aqro" - $28,7 млн, ООО "Mors Trading" - $22,6 млн, ООО "Azerbaycan Seker Istehsalat Birliyi" - $20,7 млн.

Азербайджан в январе-октябре 2023 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $2,7 млрд (+11,1% от показателя января-октября 2022 года).

Х.Насирзаде

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Тэги: ЭКСПОРТЕРЫ, КРУПНЕЙШИЕ


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