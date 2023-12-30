Структуры SOCAR в январе-ноябре экспортировали ненефтяную продукцию на $615,7 млн

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-ноябре 2023 года составил $1 млрд 771,07 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", в январе-ноябре 2023 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний являлось ОАО "Азерэнержи" - $378,4 млн, среди частных - физлицо Ширинов Эльвин Валех оглу - $117,8 млн

Среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: Управление маркетинга и экономических операций (УМЭО) компании SOCAR ($337,8 млн), SOCAR Polymer ($277,9 млн), ООО "Azeraluminum" ($117,6 млн), ЗАО "AzerGold" ($110 млн), ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг" ($20,6 млн), ЗАО "Азербайджанские авиалинии" ($18,4 млн), ООО "Azeripek" ($1,8 млн), ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ($1,2 млн), Госслужба энергетики Нахчыванской АР ($0,87 млн).

В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - $81,1 млн, ООО "Baku Steel Company" - $60,5 млн, Azerbaijan International Mining Company ("дочка" Anglo Asian Mining Plc) - $53,4 млн, ООО "Best Logistik" - $41,5 млн, ООО "My Fruit" - $35,3 млн, ООО "STP Global Cable" - $33 млн, ООО "P-Aqro" - $32,3 млн, физическое лицо Мурадова Сахиба Салимат гызы - $26,4 млн, ООО "Mors Trading" - $25,2 млн.

Азербайджан в январе-ноябре 2023 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $3 млрд (+10,5% от показателя января-ноября 2022 года).

Н.Аббасова