Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.801 RUR   0.0183 GBR   2.0638 TRY   0.0601

Цена на нефть

30.10 $/bbl +/- WTI 82.31 -3.23 Brent 86.35 -2.85

Бизнес и законодательство 31.10.2023 13:02

Азерэнержи сохранил лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-сентябре 2023 года составил $1 млрд 451,1 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", в январе-сентябре 2023 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний являлось ОАО "Азерэнержи" - $329,7 млн, среди частных - физлицо Ширинов Эльвин Валех оглу - $85,4 млн

Среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: Управление маркетинга и экономических операций (УМЭО) компании SOCAR ($271,8 млн), SOCAR Polymer ($231,6 млн), ООО "Azeraluminum" ($98 млн), ЗАО "AzerGold" ($72,1 млн), ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг" ($17,7 млн), ЗАО "Азербайджанские авиалинии" ($16,8 млн), ООО "Azeripek" ($1,3 млн), ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ($1,2 млн), Госслужба энергетики Нахчыванской АР ($0,7 млн).

В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - $66,2 млн, ООО "Baku Steel Company" - $57,4 млн, Azerbaijan International Mining Company ("дочка" Anglo Asian Mining Plc) - $46,5 млн, ООО "Best Logistik" - $34 млн, ООО "STP Global Cable" - $30,2 млн, ООО "P-Aqro" - $28,7 млн, ООО "My Fruit" - $22,1 млн, ООО "Mega Fruit Az" - $19,9 млн, ООО "Almeyve" - $19,8 млн.

Азербайджан в январе-сентябре 2023 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $2,4 млрд (+10,6% от показателя января-сентября 2022 года).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЭКСПОРТЕРЫ, КРУПНЕЙШИЕ


Похожие новости


Азерэнержи в январе-июле являлось лидером среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана Азерэнержи в январе-июне являлось лидером среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана Азерэнержи в январе-мае являлось лидером среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана Азерэнержи в январе-апреле являлось лидером среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана Азерэнержи в феврале сохранило лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана Азерэнержи в январе стало лидером среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана УМЭО SOCAR в январе-ноябре сохранило лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана УМЭО SOCAR в январе-октябре сохранило лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана УМЭО SOCAR в январе-сентябре сохранило лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана УМЭО SOCAR в январе-августе сохранило лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az