Азерэнержи сохранил лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-сентябре 2023 года составил $1 млрд 451,1 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", в январе-сентябре 2023 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний являлось ОАО "Азерэнержи" - $329,7 млн, среди частных - физлицо Ширинов Эльвин Валех оглу - $85,4 млн
Среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: Управление маркетинга и экономических операций (УМЭО) компании SOCAR ($271,8 млн), SOCAR Polymer ($231,6 млн), ООО "Azeraluminum" ($98 млн), ЗАО "AzerGold" ($72,1 млн), ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг" ($17,7 млн), ЗАО "Азербайджанские авиалинии" ($16,8 млн), ООО "Azeripek" ($1,3 млн), ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ($1,2 млн), Госслужба энергетики Нахчыванской АР ($0,7 млн).
В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - $66,2 млн, ООО "Baku Steel Company" - $57,4 млн, Azerbaijan International Mining Company ("дочка" Anglo Asian Mining Plc) - $46,5 млн, ООО "Best Logistik" - $34 млн, ООО "STP Global Cable" - $30,2 млн, ООО "P-Aqro" - $28,7 млн, ООО "My Fruit" - $22,1 млн, ООО "Mega Fruit Az" - $19,9 млн, ООО "Almeyve" - $19,8 млн.
Азербайджан в январе-сентябре 2023 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $2,4 млрд (+10,6% от показателя января-сентября 2022 года).
Н.Аббасова
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