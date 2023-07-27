Азерэнержи в январе-июне являлось лидером среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-июне 2023 года составил $1 млн 90,47 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", в I-ом полугодии 2023 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний являлось ОАО "Азерэнержи" - $314 млн, среди частных - ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - $53,6 млн.
Среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: Управление маркетинга и экономических операций (УМЭО) компании SOCAR ($186,2 млн), SOCAR Polymer ($151,2 млн), ООО "Azeraluminum" ($66,9 млн), ЗАО "AzerGold" ($39,4 млн), ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг" ($10,8 млн), ЗАО "Азербайджанские авиалинии" ($7,9 млн), ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ($1,1 млн), ООО "Azeri Ipek" ($1,1 млн), ООО "Azertutun" ($0,57 млн.),
В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: физлицо Ширинов Эльвин Валех оглу - $52,5 млн, ООО "Baku Steel Company" - $39,2 млн, Azerbaijan International Mining Company ("дочка" Anglo Asian Mining Plc) - $38 млн, ООО "Best Logistik" - $30 млн, ООО "STP Global Cable" - $25,9 млн, ООО "P-Aqro" - $19,9 млн, ООО "My Fruit" - $19,6 млн, ООО "Almeyve" - $16,7 млн, ООО "Meqa Fruit Az" - $15,9 млн.
Азербайджан в январе-июне 2023 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1,8 млрд (+20,6% от показателя января-июня 2022 года).
Н.Аббасова
В Баку сочли подход Борреля к ситуации в регионе неверным, основанным на политических манипуляциях Армении
Баку и Анкара намерены сотрудничать в рамках разработки истребителя пятого поколения KAAN
Ереван занимается политическими спекуляциями и шантажом - помощник Алиева
Шесть туристов погибли при крушении вертолета на Алтае
Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли
SpaceX перенесла запуск самого тяжелого в мире коммерческого спутника связи
Алиев посещает Шушинский район
Алиев посещает Ходжалинский район в Карабахе
Генсек ООН призывает освободить президента Нигера
Лесные пожары приблизились к Афинам, нарушено движение поездов в центральной части Греции
Командующие ВС Нигера поддержали путчистов, выступивших против президента
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Кредит от Yelo Bank всего за 2 минуты!
“Nar” поздравляет абитуриентов с окончанием вступительных экзаменов
«ТуранБанк» объявил результаты деятельности за первые шесть месяцев 2023 года – активы выросли на 18%.
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС