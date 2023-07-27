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ТЭК 27.07.2023 16:50

Азерэнержи в январе-июне являлось лидером среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-июне 2023 года составил $1 млн 90,47 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", в I-ом полугодии 2023 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний являлось ОАО "Азерэнержи" - $314 млн, среди частных - ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - $53,6 млн.

Среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: Управление маркетинга и экономических операций (УМЭО) компании SOCAR ($186,2 млн), SOCAR Polymer ($151,2 млн), ООО "Azeraluminum" ($66,9 млн), ЗАО "AzerGold" ($39,4 млн), ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг" ($10,8 млн), ЗАО "Азербайджанские авиалинии" ($7,9 млн), ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ($1,1 млн), ООО "Azeri Ipek" ($1,1 млн), ООО "Azertutun" ($0,57 млн.),

В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: физлицо Ширинов Эльвин Валех оглу - $52,5 млн, ООО "Baku Steel Company" - $39,2 млн, Azerbaijan International Mining Company ("дочка" Anglo Asian Mining Plc) - $38 млн, ООО "Best Logistik" - $30 млн, ООО "STP Global Cable" - $25,9 млн, ООО "P-Aqro" - $19,9 млн, ООО "My Fruit" - $19,6 млн, ООО "Almeyve" - $16,7 млн, ООО "Meqa Fruit Az" - $15,9 млн.

Азербайджан в январе-июне 2023 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1,8 млрд (+20,6% от показателя января-июня 2022 года).

Н.Аббасова

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Тэги: ЭКСПОРТЕРЫ, КРУПНЕЙШИЕ


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