Варианты договоренностей ОПЕК+: СаудАравия возьмет нагрузку ОАЭ на себя, добычу нарастят быстрее, чем ожидалось - аналитики

Аналитики считают, что страны ОПЕК+ смогут договориться о дальнейшей судьбе нефтяной сделки в пятницу, видят несколько вариантов по урегулированию разногласий.

Согласно оценкам экспертов, опрошенных "Интерфаксом", вероятность достижения договоренностей по итогам переговоров в пятницу велика. "Вероятнее всего страны смогут прийти к какому-то соглашению, потому что даже с улучшившимися фундаментальными факторами на рынке и снижающимися запасами, тем не менее свободные мощности в мире по-прежнему значительны и являются основным фактором риска для текущего уровня цен", - считает Анна Кишмария из "Атона".

По ее мнению, учитывая, что сделка с Ираном несколько откладывается, возможно, страны рассмотрят вариант нарастить в ближайшие месяцы добычу несколько быстрее, чем ожидалось по предварительным договоренностям, чтобы пойти навстречу ОАЭ, что не приведёт к сильной коррекции сделки. "Однако перед странами ОПЕК+ будет стоять задача найти выход, который, с одной стороны, удовлетворит участников сделки, не приведёт к новым запросам по резкому увеличению квот другими странами и сохранит баланс на рынке", - подчеркнула она.

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко считает, что, возможно, стороны пойдут на какие-то уступки ОАЭ, как это было в прошлом апреле в отношении Мексики. "Но это создало бы опасный прецедент - другие страны также могли бы попытаться откалибровать сделку так, как им выгодно. Большинство стран заинтересовано в том, чтобы альянс сохранился, поэтому вероятность достижения консенсуса по-прежнему велика", - отметил он.

"Добычу нужно наращивать, чтобы избежать роста дефицита на рынке и чрезмерного сокращения товарных запасов. Если оставить сейчас все как есть, рынок может сильно перегреться, цены могут вырасти выше $80, но такой рост не будет подкреплён фундаментальными факторами. С другой стороны, отсутствие консенсуса поставило бы под вопрос эффективность механизма принятия решения в ОПЕК+", - подчеркнул Маринченко.

С ним согласна аналитик по нефти Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко, которая допускает, что цены могут вырасти до $80/барр., но потом упасть даже ниже текущих уровней. "Рынок уверился в росте спроса, это означает, что если страны не договорятся о снижении квот, в моменте мы можем наблюдать значительный рост цен. Однако, после таких переговорных фиаско, как правило, страны начинают наращивать добычу "наперегонки", что в последствии ведет к снижению цен. В таком ключе мы можем увидеть очередное ралли до $80/барр. с падением ниже текущих уровней", - сказала она.

В то же время Митч Дженнинс (Mitch Jennings) из Sova Capital считает, что, возможно, Саудовской Аравии снова придется взять на себя часть обязательств ОАЭ по увеличению добычи. "Если сделка будет полностью расторгнута, что мы не считаем вероятным, цена на нефть в конечном итоге может снизиться, поскольку страны с запасными мощностями наращивают ее", - отметил аналитик.

"Мы думаем, что соглашение будет достигнуто, так как общая сделка для всех слишком выгодна, и поэтому придется пойти на некоторые уступки", - сказал он.

"В принципе, я думаю, что Саудовская Аравия сделает все возможное, чтобы сделка продолжала работать. ОАЭ и раньше создавали шум вокруг себя в сделке, но решение находилось", - добавил он.

Ранее ОАЭ фактически заблокировали рекомендацию мониторингового комитета ОПЕК+ о плавном увеличении нефтедобычи с августа, запросив для себя новую референтную базу снижения добычи - 3,8 млн б/с вместо 3,168 млн б/с.

Позже агентство Bloomberg со ссылкой на делегата сообщило, что ОАЭ готовы принять то, что уровни добычи ОПЕК+ останутся неизменными с августа, если новые договоренности о наращивании добычи не будут достигнуты.