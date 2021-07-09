ГААД получит 6,2 млн манатов на реконструкцию автодорог в Хатаинском районе Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог в Хатаинском районе Баку».
Согласно распоряжению, Госагентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели выделяется 6,2 млн манатов.
Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2021 год.
Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
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