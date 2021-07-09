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Транспорт и связь 09.07.2021 14:30

ГААД получит 6,2 млн манатов на реконструкцию автодорог в Хатаинском районе Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог в Хатаинском районе Баку».

Согласно распоряжению, Госагентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели выделяется 6,2 млн манатов.

Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2021 год.

Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГААД, ДОРОГИ, РЕКОНСТРУКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]