ГААД получит 6,2 млн манатов на реконструкцию автодорог в Хатаинском районе Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог в Хатаинском районе Баку».

Согласно распоряжению, Госагентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели выделяется 6,2 млн манатов.

Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2021 год.

Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков