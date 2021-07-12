Азерсу отбирает подрядчика для проведения реконструкции системы водоснабжения города Балакян

ОАО «Азерсу» отбирает подрядчика по выполнению работ в рамках проекта «Реконструкция системы водоснабжения и канализации города Балакян».
Отбор проводится методом открытого тендера.
Стоимость участия в тендере составляет 500 манатов.
Тендерные предложения компаний принимаются до 16:00 26 августа 2021 года. Тендерная процедура вскрытия предложений состоится 27 августа в 16:00.
Телефон для справок: (012) 431-47-67 (внутренний – 2259). Контактное лицо – Интизам Новрузов, E-mail: [email protected].
Эльяз Шафиев
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