РФ полностью выполнит контракт на поставки газа через Украину - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена полностью выполнить свои обязательства по контракту на прокачку природного газа через территорию Украины, и этот вопрос не должен увязываться с проблемой Донбасса или "Северного потока 2".
"Мы подписали контракт на пять лет на прокачку определенного объема природного газа российского нашим потребителям в Европе через территорию Украины. Нормандский формат, другие форматы подобного рода - это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как "Северный поток", "Северный поток 2" либо транзит нашего газа через территорию Украины", - сказал Путин во вторник в эфире телеканала "Россия 24", комментируя свою статью.
"И, несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта и безусловно будет полностью их выполнять", - подчеркнул президент.
Лидеры Украины и Китая провели первый телефонный разговор
Деструктивная политика Еревана не приведет ни к чему хорошему для Армении - МИД Азербайджана
«Вакцинный национализм» не позволяет развивающимся странам защитить свое население от COVID-19 – Алиев
ЕС призывает богатые страны активнее делиться вакцинами для борьбы с пандемией COVID-19
В Великобритании по-прежнему растет количество случаев COVID-19 - за сутки выявили более 36 тыс. заражений
ИВ Огузского района направит около 1 млн манатов на ремонт и благоустройство
ИВ Гарадагского района направит свыше 845 тыс. манатов на капремонт дорог
Азерсу отбирает подрядчика для проведения реконструкции системы водоснабжения города Балакян
У РФ и США совпадают интересы в определенных сферах - госдеп
Россия готова к более глубокой кооперации с бывшими республиками СССР - Путин
Путин: спорить со статьей сложно, украинскому руководству стоит взять паузу и поизучать ее
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР На разработку, внедрение и поддержку системы дистанционного банковского обслуживания для физических лиц
Последняя неделя кампании по наличным кредитам без комиссии под 14,3%
Абоненты Nar могут продлить срок действия услуги «Asan İmza» при помощи SMS
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?