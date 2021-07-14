Развитие конструктивного диалога и партнерского взаимодействия отвечало бы интересам народов России и Франции - Путин

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Франции Эмманюэлю Макрону по случаю национального праздника Французской Республики - Дня взятия Бастилии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Отношения между нашими странами имеют богатую историю и большие перспективы, традиционно играют важную роль в решении актуальных вопросов международной и региональной повестки дня", - подчеркнул в поздравлении глава Российского государства.

Как отмечают в пресс-службе, "Путин выразил уверенность, что развитие конструктивного двустороннего диалога, партнерского взаимодействия в противостоянии угрозам и вызовам современности в полной мере отвечало бы интересам народов России и Франции, способствовало бы укреплению стабильности и взаимопонимания на европейском континенте".