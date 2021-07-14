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СНГ 14.07.2021 15:37

Развитие конструктивного диалога и партнерского взаимодействия отвечало бы интересам народов России и Франции - Путин

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Франции Эмманюэлю Макрону по случаю национального праздника Французской Республики - Дня взятия Бастилии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Отношения между нашими странами имеют богатую историю и большие перспективы, традиционно играют важную роль в решении актуальных вопросов международной и региональной повестки дня", - подчеркнул в поздравлении глава Российского государства.

Как отмечают в пресс-службе, "Путин выразил уверенность, что развитие конструктивного двустороннего диалога, партнерского взаимодействия в противостоянии угрозам и вызовам современности в полной мере отвечало бы интересам народов России и Франции, способствовало бы укреплению стабильности и взаимопонимания на европейском континенте".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ФРАНЦИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]