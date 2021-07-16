SOCAR в I полугодии увеличила экспорт продукции нефтепереработки и нефтехимии на 18%, нефти - сократила на 17%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) в I-ом полугодии 2021 года экспортировала 8 млн 668,478 тыс. тонн нефти, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

Как сообщалось, в январе-июне 2020 года SOCAR экспортировала 10 млн 430,312 тыс. тонн нефти. Таким образом, компания в отчетный период 2021 года сократила экспорт нефти на 16,9%.

Объем переработки нефти на Бакинском НПЗ им. Г.Алиева компании SOCAR в отчетный период составил 3 млн 257,864 тыс. тонн (рост на 8,5%).

Кроме того, в I-ом полугодии SOCAR экспортировала 1 млн 424,294 тыс. тонн продукции нефтепереработки и нефтехимии (рост на 18,2% - ИФ).

Во II-ом квартале 2021 года SOCAR экспортировала 4 млн 196,277 тонн нефти (спад по сравнению с апрелем- июнем 2020 года на 16,7% - ИФ) и 755,713 тыс. тонн (рост на 12,3%) продукции нефтепереработки и нефтехимии.

Как сообщалось, в 2020 году SOCAR экспортировала 17 млн 878,048 тыс. тонн нефти (спад на 15,2%) и 2 млн 409,442 тыс. тонн продукции нефтепереработки и нефтехимии (рост на 7,9%).

За исключением объемов, добываемых собственными силами, компания направляет на экспорт прибыльную нефть Азербайджана и SOCAR, добываемую в рамках нефтяных контрактов.

Н.Аббасова