Цены перешли к росту, но могут понести самые существенные потери за неделю с мая

Цены на нефть перешли к росту в ходе торгов в пятницу после существенного снижения по итогам предыдущей сессии.
Между тем котировки могут продемонстрировать максимальное недельное падение, как минимум, с мая.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:13 в пятницу составляет $73,58 за баррель, что на $0,11 (0,15%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,83 за баррель, что на $0,18 (0,25%) выше итогового значения предыдущей сессии.
В центре внимания рынка остается ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире. Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма "дельта" может привести к введению очередных карантинных ограничений в различных регионах мира и, соответственно, ослабить спрос на нефть.
На рынке ждут новостей от ОПЕК+ после появившейся ранее на этой неделе в СМИ информации о том, что компромисс с ОЭА был достигнут. По данным агентства Bloomberg, страна согласовала с Саудовской Аравией увеличение своей референтной базы снижения добычи до 3,65 млн б/с с 3,17 млн б/с.
"После появления на этой неделе новостей о том, что Саудовская Аравия и ОАЭ преодолели противоречия, инвесторы, игравшие на повышение цен на нефть, начали закрывать позиции", - отмечают эксперты ANZ. Такое соглашение, по мнению аналитиков, может привести к тому, что другие страны, например, Ирак, также потребуют увеличения своих квот.
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