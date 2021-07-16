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ТЭК 16.07.2021 19:01

Цены на нефть снижаются, могут понести максимальные потери за неделю с марта, Brent - $72,64 за баррель

Цены на нефть снижаются в пятницу после роста ранее в ходе торгов, при этом фьючерсы на WTI достигли минимума за 4 недели.

При этом котировки могут продемонстрировать максимальное недельное падение c марта.


Давление на рынок оказывают возможность увеличения запасов на мировом рынке и опасения по поводу рисков для спроса, пишет MarketWatch.


Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:32 в пятницу составляет $72,64 за баррель, что на $0,83 (1,13%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.


Цена фьючерсов на WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $70,78 за баррель, что на $0,87 (1,21%) ниже итогового значения предыдущей сессии.


В определенный момент торгов фьючерсы на WTI опустились до минимальной отметки за 4 недели на уровне $70,75 за баррель.


В центре внимания рынка также остается ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире. Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма "дельта" может привести к введению очередных карантинных ограничений в различных регионах мира и, соответственно, ослабить спрос на нефть.


"Распространение штамма "дельта" и последовавшие за этим новые экономические ограничения за рубежом наряду с разочаровывающими данными Минэнерго США о спросе на этой неделе оказывают давление на прогноз спроса на рынке", - пишут аналитики Sevens Report Research.


На рынке ждут новостей от ОПЕК+ после появившейся ранее на этой неделе в СМИ информации о том, что компромисс с ОЭА был достигнут. По данным агентства Bloomberg, страна согласовала с Саудовской Аравией увеличение своей референтной базы снижения добычи до 3,65 млн б/с с 3,17 млн б/с.


Тем временем новый министр нефти и газа Индии Хардип Синг Пури провел переговоры с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом об укреплении двустороннего энергетического сотрудничества и развитии мировых энергорынков, сообщил индийский министр в своем Twitter.


Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем последнем обзоре нефтяного рынка отметило, что цены на бензин и дизтопливо в Индии выросли до самых высоких уровней за всю историю.


Государственное агентство Саудовской Аравии напоминает, что предшественник Пури Дхармендра Прадхан в марте обвинил ОПЕК+ в росте цен на нефть, что вызвало резкую реакцию саудовской стороны, рекомендовавшей Индии поднимать нефть из хранилищ, которые она заполнила в прошлом году при низких ценах на нефть.


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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]