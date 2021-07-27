Цены на нефть меняются разнонаправленно, Brent на уровне $74,53 за баррель

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов во вторник.

Инвесторы оценивают перспективы спроса нефть в ближайшее время на фоне роста числа случаев заражения COVID-19 в США, Бразилии, Индии и Индонезии, а также введения карантинных ограничений в Таиланде и Вьетнаме для борьбы с распространением коронавируса, пишет Trading Economics.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:21 во вторник составляет $74,53 за баррель, что на $0,03 (0,04%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,75 за баррель, что на $0,16 (0,22%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

После того, как страны ОПЕК+ ранее в этом месяце договорились о постепенном увеличении добычи, "внимание вновь переключилось на спрос", отмечает главный рыночный стратег SIA Wealth Management Inc. Колин Цешински, которого цитирует MarketWatch.

По его словам, еженедельные данные о запасах нефти в США, которые будут опубликованы в среду, вероятно, не слишком сильно изменят ситуацию на нефтяном рынке, хотя заявление Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам заседания в среду "может оказать некоторое влияние" на цены.

Аналитики говорят, что быстрое распространение "дельта"-варианта коронавируса создает существенный понижательный риск для рынка нефти, увеличивая шансы на введение более длительных и жестких ограничений, связанных с передвижением.

США не намерены отменять ограничения на въезд в страну, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление Белого дома. Это решение связано с ростом числа заражений и быстрым распространением нового варианта коронавируса.

Рост числа случаев заболевания коронавирусом "скорее всего, продолжится и в ближайшие недели", заявила журналистам в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, поэтому США "сохранят существующие на данный момент ограничения на поездки".

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника составило 194 млн 721 тыс. 8, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв, связанных с COVID-19 заболеваний, достигло 4 млн 167 тыс. 618 человек.